Son dakika haber! Manavgat'ta yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörünün yerine yenisi teslim edildi

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaşadığı yere ulaşan yangına müdahale ederken kullanılamaz hale gelen traktörü devlet tarafından yenilenen 63 yaşındaki Mithat Akça, üretmeye devam edebileceğini, mutlu olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaşadığı yere ulaşan yangına müdahale ederken kullanılamaz hale gelen traktörü devlet tarafından yenilenen 63 yaşındaki Mithat Akça, üretmeye devam edebileceğini, mutlu olduğunu dile getirdi.

Yangından etkilenenlerin zararlarını gidermek için sahada çalışma yürüten yetkililer, Akça'ya yeni traktörünü teslim etti.

Sevinç yaşayan Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni traktörüne kavuştuğu için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz'da Kalemler Mahallesi'ni ziyaret ettiğini anlatan Akça, "Yeni traktörüm geldi, çok sevinçliyim, heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımız köyümüze geldiği zaman konuştuk, sarıldık, tokalaştık. Bana söz verdi. 'Senin ekmek tekneni ben yollayacağım.' dedi. Sözünü tuttu, traktörü yolladı. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Akça, bir daha yangınların yaşanmamasını temenni etti ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığı için traktörünün ekmek kapısı olduğunu vurguladı.

Yanan yerlerde yeşillendirme çalışmaları yapacaklarını aktaran Akça, "Cumhurbaşkanımız söz verdi, evlerimiz yapılacak. Biz çiftçiliğimizi yapacağız, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş