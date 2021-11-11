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Son dakika haber! Manavgat'ta yanan orman arazilerine fidan dikilirken, başka bir bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Manavgat'ta yanan orman arazilerine fidan dikilirken, başka bir bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınabilen ve 66 bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangında küle dönen alanların...

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta yanan orman arazilerine fidan dikilirken, başka bir bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınabilen ve 66 bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangında küle dönen alanların fidanla buluştuğu sırada başka bir alandan daha yangın haberi geldi. Manavgat Taşağıl Burmağan Mahallesi'nde tören esnasında çıkan yangına, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın işçisi müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haber! Manavgat'ta yanan orman arazilerine fidan dikilirken, başka bir bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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