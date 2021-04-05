Son dakika haber: Manavgat'ta Şehit Üsteğmen Ozan Şarlak, mezarı başında anıldı
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Son dakika haber: Manavgat'ta Şehit Üsteğmen Ozan Şarlak, mezarı başında anıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Manavgat'ta Şehit Üsteğmen Ozan Şarlak, mezarı başında anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 4 Nisan 2012'de teröristlerle girilen çatışmada 28 yaşında şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak, mezarı başında dualarla anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 4 Nisan 2012'de teröristlerle girilen çatışmada 28 yaşında şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak, mezarı başında dualarla anıldı.

Eski Hisar Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Ahmet Ozan Şarlak'ın babası Uğur Şarlak'ın yanı sıra, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarım temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Şarlak, mezarı başında okunan Kuran'ı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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