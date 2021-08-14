Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
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Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği Yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde makilik ve sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği

Yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde makilik ve sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın dolayısı ile vatandaşlar ve turistler kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, otellerin bulunduğu Çolaklı-Gündoğdu Mahallesi turizm yolu yakınlarında çıktı. Makilik ve sazlık alandan dumanların geldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısı ile çevrede bulunan turistler ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlattı.

Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği
Manavgat'ta sazlık alanda yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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