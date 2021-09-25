Son dakika haber! Manavgat'ta polis, orman yangını mağdurlarına ayakkabı dağıttı - Haberler
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Son dakika haber! Manavgat'ta polis, orman yangını mağdurlarına ayakkabı dağıttı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Manavgat'ta polis, orman yangını mağdurlarına ayakkabı dağıttı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, orman yangınında zarar mahallelerdeki vatandaşlara ayakkabı yardımında bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, orman yangınında zarar mahallelerdeki vatandaşlara ayakkabı yardımında bulundu.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve günlerce süren yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Yangında eşyalarını kaybeden vatandaşların ihtiyacını karşılamak isteyen polisler, erkek, kadın, çocuk olmak üzere 500 çift ayakkabı dağıttı.

Destek çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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