Son dakika haber... Manavgat'ta orman yangını çıktı (4)
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
22.08.2020 21:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:05
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkisinde henüz belirlenemey en nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.
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Kaynak: AA