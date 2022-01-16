Son dakika haber: Manavgat'ta kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde M.S'nin iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, T.K, B.A, B.Y. ve G.D kumar oynarken yakalandı, iskambil kağıdı ile 900 lira ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, iş yerinde içki içtikleri tespit edilen 2 kişiye, "Emre aykırı davranış" ihlali nedeniyle 581 lira para cezası verildi.