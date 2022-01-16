Son dakika haber: Manavgat'ta kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Manavgat'ta kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haber: Manavgat'ta kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde M.S'nin iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, T.K, B.A, B.Y. ve G.D kumar oynarken yakalandı, iskambil kağıdı ile 900 lira ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, iş yerinde içki içtikleri tespit edilen 2 kişiye, "Emre aykırı davranış" ihlali nedeniyle 581 lira para cezası verildi.

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

 Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

 Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor

Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

title