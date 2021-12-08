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Son dakika haber... MANAVGAT'TA JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini sürdürdü. Çenger İlkokulu ve Ortaokulu'nda 2'nci sınıf öğrencileriyle biraraya gelen jandarma trafik ekipleri, trafik kuralları, karayolda yayaların doğru davranışları, bisiklet ve motobisiklet kullanırken dikkat edilecek konular, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemini anlattı. Jandarma öğrencilere ilk yardım, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gerekenler, okul içinde ve dışında uyulacak pandemi kurallarını anlattı.

Son dakika haber... MANAVGAT'TA JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Son dakika haber... MANAVGAT'TA JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Son dakika haber... MANAVGAT'TA JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

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