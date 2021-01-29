Son dakika haber! Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

29.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:54
Son dakika haber! Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

Son dakika haber: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 4'ü Kırgızistan, 8'i Özbekistan uyruklu 12 kadın kurtarıldı, 1'i Kırgızistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 4'ü Kırgızistan, 8'i Özbekistan uyruklu 12 kadın kurtarıldı, 1'i Kırgızistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesine bağlı turizm beldesi Side'de yurtdışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma, kadınların, iyi iş imkanı, çok para kazanma ve tüm ihtiyaçları karşılanma vaadiyle yurda getirildiği ancak borçlandırılıp, alıkoyulup fuhşa zorlandıkları tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geçen 12 Ekim günü operasyon için düğmeye basıldı. Geçen sürede yapılan 3 operasyonda, Ö.Ş., İ.F., O.S. ve S.F. adlı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin fuhşa zorladığı Kırgızistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'insan ticareti' ve 'fuhuş için yer sağlamak' suçlarından tutuklandı.Jandarma ekipleri, aynı operasyon kapsamında Kırgızistan uyruklu R.A. ile M.A., H.Ö., E.K., A.G. ve F.Y.'nin de 'insan ticareti' ve 'fuhuş için yer sağlama' suçlarını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü, Side ile Manavgat'ta 5 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Baskında 6 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhşa sürüklediği Özbekistan uyruklu 8 kadın kurtarıldı. Kadınlar sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber! Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Ceyda Düvenci Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Nihat Özdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Antalya Evlilik Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:02:21. #1.15#
title