Son dakika haber: Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen 51 kişi tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen 51 kişi tedavi altına alındı

Son dakika haber: Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen 51 kişi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.

Hülür, AA muhabirine, Manavgat'ta çıkan orman yangınlarından etkilenen kişilerin tedavisinin sağlandığını ifade etti.

Yangından etkilenenlerin hastanelere başvurduğunu anlatan Hülür, "Manavgat'taki yangınlardan etkilenen 51 kişi tedavi amaçlı hastanelere geldi. 47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı birinin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok." dedi.

Hülür, yanıkları olan bir kişiyi Antalya'ya sevk edeceklerini kaydetti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Prens William Sevda Erginci
Spor Can Bartu Serdar Aziz Sergen Yalçın Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen 51 kişi tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:18:45. #1.16#

title