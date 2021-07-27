Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 9 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 9 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Büyük Şelale mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 3 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çabayla söndürülen yangında 9 dekar makilik alan zarar gördü.

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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