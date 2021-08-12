Son dakika haber: Manavgat'ta canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına giren "ateş savaşçıları" yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Son dakika haber: Manavgat'ta canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına giren "ateş savaşçıları" yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Son dakika haber: Manavgat'ta canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına giren 'ateş savaşçıları' yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında görev alan ekipte yer alan orman işçileri devasa alevleri söndürmenin gururunu yaşıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında görev alan ekipte yer alan orman işçileri devasa alevleri söndürmenin gururunu yaşıyor.

Manavgat'ta ateş çemberini yararak birçok yerleşim yerini yanmaktan kurtaran personel arasında Simav Orman İşletmesine bağlı Aksaz Yangın söndürme ekibinden 20 yaşındaki Enes Külahlı da yer aldı.

Burada alevlerle cansiperane mücadele eden Külahlı, AA muhabirine, devletin işçisiyle uçağıyla, helikopteriyle canla başla yangınlara müdahale ettiğini söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için olağanüstü bir mücadele verildiğini vurgulayan Külahlı, "Bulunduğumuz tepeliğin aşağı mevkisinde 3 mahallenin yandığının haberini aldığımızda hemen o bölgeye gittik. Suyumuzun bitmesine rağmen dereye indik. buradan su alarak alevlerin arasına girdik." ifadelerini kullandı.

"O gece ölümü hissettim"

Küle dönmesi an meselesi olan evleri yanmaktan kurtardıklarını, mahalle sakinlerini, ağıllardaki büyük ve küçükbaş hayvanları da güvenli bölgeye götürdüklerini anlatan Külahlı, alevlerin sardığı bir bölgede motosikletleriyle kalan 2 kişiyi de kurtardıklarını kaydetti.

İlk kez bir yangında ölüm duygusunu hissettiğini aktaran Külahlı, "Bir ara alevlerin arasında kaldım. Ölümü çok yakından hissetmeme rağmen tek düşüncem ateş çemberinden kurtulup yangını söndürmekti. O gece alevlerin içinden geçerken 'ölüm' duygusunu hissettim, anlatılmaz. Hiçbir duyguya benzemiyordu." diye konuştu.

"O yolda bir tane ağaç devrilmiş olsaydı, biz oradan çıkamazdık." diyen Külahlı, ölmekten korkmadığını ancak kurtarılmayı bekleyen mahalle sakinlerini düşündükçe görevlerinin yarım kalmasından endişelendiğini dile getirdi.

Külahlı, "O an kendinizi düşünmüyorsunuz. İnsanda görevimiz yarım kalacak diye bir üzüntü hali oluşuyor. Sonuçta geride bıraktığımız bir yangın var. Eğer oradan çıkamasaydık, o yangın devam edecekti, ben hiçbir şekilde müdahale edemeyecektim. Alevlerin ortasından bir an önce çıkıp, yangına müdahale etmeyi düşündüm." şeklinde konuştu.

"Asılsız haberler bizi üzdü"

Dehşet anlarını yaşayan Külahlı, bu mücadeleyi verirken sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan asılsız haberlerin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Büyük bir mücadele ortaya koydukları sırada "devletin bu yangınlara müdahale etmediği" yönündeki haksız eleştirilerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Külahlı, "Ölümle burun buruna geliyorsunuz. Buna rağmen bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyadaki olumsuz yorumlar bizi derinden etkiledi. Kesinlikle onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü biz 10 günde toplasanız 10 saat uyumadık. Her gün yangınla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Yanma tehlikesi olan evimi bırakıp başkalarının yardımına koştum"

Söndürme çalışmasına katılan orman işçilerinden Musa Özçelik (41) de izinli olduğu gün yangının çıktığını haber aldığını aktardı. Bu yangında bölgede bulunan kendi evinin de yanma tehlikesi atlattığını belirten Özçelik, evine yaklaşan alevlere müdahale ettikten sonra mesai arkadaşlarının yanına koşarak ekibe dahil olduğunu söyledi.

Özçelik, şöyle konuştu:

"Aileme evin çevresinde soğutma çalışması yapmalarını söyledim. Onları orada bırakarak bizden yardım bekleyen başka ailelerin imdadına koştum. Biz devlet terbiyesi ile yetiştik. Biz öyle gördük, önce vatandır, ormanımızdır, candır. Kendi motosikletimle mesai arkadaşlarımın olduğu bölgeye geldim. Evden çıktıktan 17 dakika sonra emir beklemeden ekibime dahil olarak alevlerle savaşa katıldım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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Son dakika haber: Manavgat'ta canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına giren "ateş savaşçıları" yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Haberler
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