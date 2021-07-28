Son dakika haber... Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (14)
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Son dakika haber... Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (14)

Son dakika haber... Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (14)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KYK YURDU HAZIR HALE GETİRİLDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıa Sağlık Bakanlığı'nca 19 ambulans, 6 UMKE ve bir mobil komuta aracının sevk edildiğini bildirdi.

KYK YURDU HAZIR HALE GETİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıa Sağlık Bakanlığı'nca 19 ambulans, 6 UMKE ve bir mobil komuta aracının sevk edildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiş, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir."KIZILAY'DAN 25 KİŞİLİK EKİP

Türk Kızılay da Manavgat'taki yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi. Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta'dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını yangın bölgesine sevk etti. Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay ekipleri, bölgeye görevlendirdiği ekipmanlarıyla 20 bin 400 kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek. Ayrıca bölgede çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip de bölgeye gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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