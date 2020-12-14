Son dakika haber: Mamak İnsani Yardım Ulaştırma Platformu'nun yardım tırları, İdlib'e doğru yola çıktı

Mamak İnsani Yardım Ulaştırma Platformu, İdlibli savaş mağdurlarına 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Platformdan edinilen bilgiye göre, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen 2 bin 783 askerin anısına, Suriye'nin İdlib ilinde çadırlarda barınanlar için insani yardım malzemesi içeren 2 tır yola çıktı.

İdlib'de çadırlarda kalanlara düzenli olarak un ve ekmek yardımında da bulunan platformun bugün gönderdiği tırlarda, büyük ölçekte un olduğu, oyuncak ve çocuk bezinin yanı sıra kış günlerinde ihtiyaç duyulan kömür, soba, battaniye, bot gibi malzemelerin de bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu