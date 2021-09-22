Son dakika haber... Mamak'ın altın çocukları Avrupa'ya gidiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Mamak'ın altın çocukları Avrupa'ya gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber... Mamak'ın altın çocukları Avrupa'ya gidiyor

Son dakika spor haberine göre 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 6. WT Tekvando Dünya Başkanlık Kupası'na Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damga vurdu.

38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 6. WT Tekvando Dünya Başkanlık Kupası'na Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damga vurdu. Toplamda 8 sporcu ile katılıp 7 madalya kazanarak tarihe geçen Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, turnuvanın en çok madalya kazanan kulübü olarak önemli bir başarı elde etti.

Minderde büyük bir başarı ortaya koyan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı sporcularından büyükler kategorisinde Merve Dinçel altın madalya, Zeliha Ağrıs, Rukiye Yıldırım, Sıla Ezgi Yağcı ve Yusuf Kara bronz madalya kazanırken, yıldızlar kategorisinde Emre Sarıtaş ve Aslı Cemre Ceylan ise gümüş madalya kazanarak 2022 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etti. Büyükler kategorisinde madalya alan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı sporcuları ise 2022 yılının Ocak ayında düzenlenecek olan Avrupa Olimpik Oyunları'na doğrudan katılacak ve ülkemizi milli takım adına temsil edecekler. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Avcı Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Marcao Balotelli Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Kerem Aktürkoğlu Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Mamak'ın altın çocukları Avrupa'ya gidiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:04:38. #1.17#