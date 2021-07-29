Son dakika haber | MALTEPE POLİSİNDEN ORMAN YANGINLARINA KARŞI DENETİM

Son dakika habere göre İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Antalya'nın Manavgat ilçesi olmak üzere çeşitli illerde çıkan yangınların ardından harekete geçti.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Antalya'nın Manavgat ilçesi olmak üzere çeşitli illerde çıkan yangınların ardından harekete geçti. Çok sayıda ekip, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak tedbirleri arttırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında özel harekat ekipleri, yunus polisleri ve asayiş ekipleri Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda denetim yaptı. Ormana giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle çıkabilecek olası yangınlara karşı tedbir aldı. Ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş korlarını kontrol etti. Ekiplerin İstanbul genelinde denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı