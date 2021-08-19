Son dakika haber... Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih K.'nın kullandığı 34 TZ 1376 plakalı otomobil ile Fatma Ç. yönetimindeki 34 AC 8357 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu'nda çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle her iki araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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