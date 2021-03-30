Son dakika haber: MALTEPE'DE YEĞENİNİN EŞİNE CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN SANIĞA 8 BİN 880 LİRA PARA CEZASI

Son dakika haber... MALTEPE'de 2020 yılında yeğeninin eşi Gökçen Rabia Ocak'a (23) hakaret ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Fuat Ocak (55) "Hakaret" ve "Cinsel taciz" suçlarından toplam 8 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı.

MALTEPE'de 2020 yılında yeğeninin eşi Gökçen Rabia Ocak'a (23) hakaret ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Fuat Ocak (55) "Hakaret" ve "Cinsel taciz" suçlarından toplam 8 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı. Adli para cezalarının ertelenmesine karar veren mahkeme, sanığın "tehdit' suçundan ise beraatine karar verdi.

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fuat Ocak ve şikayetçi Gökçen Rabia Ocak ile avukatları katıldı. Sanık Fuat Ocak savunmasında, "Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben evin içinde kardeşim ile tartışırken karşı binamızda oturan şikayetçi telefon ile beni çekmeye başlamış, daha sonra da sosyal medyaya koymuş. Bununla ilgili de şikayetçi oldum. İddianamede telefon ile konuşur gibi yaparak şikayetçiyi tehdit ettiğim yönünde geçen iddiayı kabul etmiyorum. Görüntülerdeki şahıs benim, ancak iddiaları kabul etmiyorum. Biz aile arasında tartışırken şikayetçinin telefona çektiğini fark edince kızdım, ancak cinsel organımı tutarak herhangi bir şey yapmadım, hakarette bulunmadım" dedi.

RABİA OCAK: CİNSEL ORGANINI BANA GÖSTERDİ

Şikayetçi Gökçen Rabia Ocak, "Ben sanıktan şikayetçiyim. Olayla ilgili önceki beyanlarım doğrudur, görüntü kayıtlarından önce sanık bana karşı iddianamede geçtiği şekilde sözler sarf etti. Sonrasında camdan cinsel organını çıkararak bana gösterdiğini gördüm. Ben bağırmaya başlayınca kapattı, sonrasında bende kayda almaya başladım" diye konuştu.

"SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİZ"Şikayetçi avukatı Merve Uçanok, "Sanıktan şikayetçiyiz, davaya katılma talebimiz vardır. Suç sabittir, bilirkişi raporundaki şahsın kendisi olduğunu kabul etmiştir. 4 Eylül 2020 tarihli ifadesinde cinsel organını tuttuğunu kabul etmiştir. Ayrıca kamera çözümlerinde yine şahsın cinsel organını tuttuğu ve müvekkile hakaret ve tehditler savurduğu ortadadır. Son zamanlarda kadına yönelik şiddet, kadına yönelik işlenen cinsel suçlar hat safhada artmış durumdadır. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile beraber ülkemiz bu konuda bir kez daha yara almıştır. Bu hassasiyet ve dosyadaki delil durumu da dikkate alınarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"TEHDİT" SUÇUNDAN BERAAT ETTİMahkeme heyeti, atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanık Fuat Ocak hakkında "tehdit" suçundan beraat kararı verdi. Sanığı "hakaret" suçundan 3 bin 880 lira para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN 5 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI Mahkeme, sanığın üzerine atılı sübut bulan cinsel taciz suçundan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 105/1-1 cümlesi gereğince suçun işleniş şekli ve sanığın sabıka durumu nazarak alınarak tercihen adli para cezasının seçildiğini kararında belirtti. Mahkeme, kastının yoğunluğu dikkate alarak sanığı 200 gün adli para cezasına çarptırdı. Suçun teşhir suretiyle işlenmiş olması nedeniyle cezayı yarı oranında arttırarak 300 gün adli para cezasına yükselten mahkeme, sanık hakkında hükmolunan cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini gözönüne alınarak 250 gün adli para cezasına düşürdü . Sanığın ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alan mahkeme, sanığı "Cinsel taciz" suçundan 5 bin lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, yine aynı gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, 3 Eylül 2020 tarihinde çıkan tartışmanın ardından Fuat Ocak'ın telefonla konuşur gibi yaptığı ve Gökçen Rabia Ocak'ı tehdit ettiği belirtiliyordu. Fuat Ocak'ın, Gökçen Rabia Ocak'a cinsel organını göstererek cinsel tacizde ve hakaretlerde bulunduğu öne sürülüyordu. İddianamede, Gökçen Rabia Ocak'ın şikayette bulunduğu fakat Fuat Ocak'ın suçlamaları kabul etmediği belirtiliyordu. Fuat Ocak hakkında "Hakaret", "Cinsel Taciz" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 2 ayda 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu. Öte yandan Maltepe'de yaşayan Gülşen Rabia Ocak, sosyal medya hesabından da eşinin amcası tarafından kendisine yapılan tehdit, taciz ve hakaretlere uğradığını ifade eden bir video yayınlamıştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet YEŞİLMEN