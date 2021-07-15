Son dakika haber: Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada
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Son dakika haber: Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada Maltepe'de seyir halinde olan lüks cip, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı.

Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halinde olan lüks cip, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı. Viraja aşırı hızla girdiği iddia edilen lüks cip sürücüsü kazada yaralandı. Cipin takla attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe Tugay Yolu Caddesinde saat 10.00 sularında gerçekleşti. 58 ACA 681 plakalı Mercedes marka lüks cip sürücüsü Cengiz Çetin iddiaya göre kavşağa aşırı hız ile girmeye çalıştı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks cip önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar tarafından takla atan cipten yaralı olarak çıkarılan Cengiz Çetin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavşakta takla atan araç, yolda trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Kavşağa hızlı giren lüks cipin kaldırıma çıkıp önce tabelayı devirdiği ardından takla attığı anlar güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber: Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada
Son dakika haber: Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada
Son dakika haber: Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada
Son dakika haber: Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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