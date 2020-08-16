Son dakika haber | MALTEPE'DE PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR KAMERADA Son dakika haberi... MALTEPE'de pencerelere tırmanarak girdikleri 8 ayrı evden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

MALTEPE 'de pencerelere tırmanarak girdikleri 8 ayrı evden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. 300 bin lira dolayında hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerin pencerelerine tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Maltepe'de 3-9 Ağustos tarihlerindeki 8 ayrı hırsızlık olayı üzerine yaptığı çalışmada, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından 10 Ağustos'ta Afganistan uyruklu Gul Mohammed A. ve Sharafuddin A. yakalanarak gözaltına alındı, kameralara yansıyan diğer iki şüpheli ise aranıyor. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 şüpheli gece vaktinde bir araya gelerek bir süre aralarında konuşuyor. Daha sonra yakındaki bir açık otoparka girerek, içlerinden biri bitişikteki binanın penceresine tırmanıyor. Polisin hırsızlıklarla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA