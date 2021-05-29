Son dakika haber! Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber! Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PM 6241 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada otomobildeki Yunus Emre Y. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yunus Emre Y'nin cenazesi ise morga götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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