Son dakika haber... MALTEPE'DE KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN 2 GECEKONDUYA SIÇRADI
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Son dakika haber... MALTEPE'DE KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN 2 GECEKONDUYA SIÇRADI

Gelen son dakika haberine göre Maltepe'de bir kömürlükte çıkan yangın 2 ayrı gecekonduya sıçradı.

27.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:29

Maltepe'de bir kömürlükte çıkan yangın 2 ayrı gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekondularda hasar meydana geldi.

Yangın, 17.30 sıralarında, Başıbüyük Mahallesi Taşlık Sokak üzerinde bulunan bir kömürlükte çıktı. Alevler kısa sürede kömürlüğün bitişiğinde bulunan iki gecekonduya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gecekondularda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın çıkan sokağın dar ve yamaç olması nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekondularda hasar meydana geldi.

Bir mahalle sakini, 'Kömürlüğe birisi herhangi bir şey atmış olabilir. Ondan sonra çatıyı sardı. Yangın devam etti. İçeride birileri yoktu. Yangın söndürüldü" dedi.

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Son dakika haber... MALTEPE'DE KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN 2 GECEKONDUYA SIÇRADI

Kaynak: DHA

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