MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA - Haberler

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MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kimi sürücüler zor anlar yaşarken kimi otomobil sürücüleri ise Maltepe'de karlı yolda drift yaptı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kimi sürücüler zor anlar yaşarken kimi otomobil sürücüleri ise Maltepe'de karlı yolda drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, kimi araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. Maltepe'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki otomobil sürücüsü kar üzerinde drift yaptı. Çevredeki vatandaşlar ise o anları izledi.

MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, İstanbul, Maltepe, kar, Güncel, Haberler

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