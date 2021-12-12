Son dakika haber! MALTEPE'DE HALI YIKAMA ATÖLYESİNDE YANGIN PANİĞİ

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de halı yıkama atölyesinde yangın çıktı. Paniği neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Maltepe'de çıktı. Girne Mahallesi Elifli Sokak'ta bulunan halı yıkama atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Atölyenin bitişiğindeki lokanta ve oto yıkamacıdaki çalışanlar, damacana ve yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor.

Yangının çıktığı atölyenin yakınındaki dükkan çalışanı, Biz dükkanda çalışırken bir anda dumanı fark ettik. Önce sobadan zannettik. Sonra dışarı çıktığımızda yandaki halı yıkamanın sahibinin bağırıp çağırdığını duyduk. İçerdeki sularımızla beraber içeri girdik. Yardım etmeye çalıştık dedi.

Öte yandan atölyenin yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.