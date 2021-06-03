MALTEPE'DE ÇALINTI OTOMOBİLLE KAZA YAPARAK KAÇTI
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MALTEPE'DE ÇALINTI OTOMOBİLLE KAZA YAPARAK KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de çaldığı araçla ters şeritte hızla ilerleyen şüpheli, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Maltepe'de çaldığı araçla ters şeritte hızla ilerleyen şüpheli, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Olay, dün Maltepe'de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıntı araçla ara sokak içerisinden caddeye giriş yapan sürücü, ters şeritte ilerlemeye başladı. Bir süre sonra karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından şüpheli çalıntı araçla olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası yansıyan görüntülerde beyaz otomobili yolun ortasında ilerliyor. Karşı şeridinden gelen otomobile çarptığı görülüyor. Daha sonra beyaz otomobil kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışıyor.

MALTEPE'DE ÇALINTI OTOMOBİLLE KAZA YAPARAK KAÇTI
MALTEPE'DE ÇALINTI OTOMOBİLLE KAZA YAPARAK KAÇTI
MALTEPE'DE ÇALINTI OTOMOBİLLE KAZA YAPARAK KAÇTI
MALTEPE'DE ÇALINTI OTOMOBİLLE KAZA YAPARAK KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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