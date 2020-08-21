Son dakika haber | MALTEPE'DE ÇAKAR DENETİMİ
Son dakika haberleri: İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
21.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:14
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Maltepe'de de D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince denetim yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücüler kontrol edildi, usulsüz çakar kullananlar hakkında işlem yapıldı.
Görüntü döktümü:
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-Uygulama yapan polisler
-Kimlik kontrolü
-Genel ve detay
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Kaynak: DHA