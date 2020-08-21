Son dakika haber! MALTEPE'DE ÇAKAR DENETİMİ Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Maltepe'de de D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince denetim yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücüler kontrol edildi, usulsüz çakar kullananlar hakkında işlem yapıldı.

Görüntü döktümü:

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-Uygulama yapan polisler -Kimlik kontrolü-Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: DHA