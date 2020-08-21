Son dakika haber! MALTEPE'DE ÇAKAR DENETİMİ
Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
21.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:15
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Maltepe'de de D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince denetim yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücüler kontrol edildi, usulsüz çakar kullananlar hakkında işlem yapıldı.
Görüntü döktümü:
---------------------------Uygulama yapan polisler -Kimlik kontrolü-Genel ve detay
- İstanbul
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA