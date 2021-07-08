Son dakika haberi: Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz'da Yalı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Burak K. silahla yaralandı. Bu sırada elektrikli scooter ile olay yerinde bulunan Ali D.'ye ise yoldan geçen otomobil çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, şüpheliler Umut B., Mehmet K., Tuğrul G. ile Sezer A.'yı gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Burak K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan silahlı kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Maltepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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