Son dakika haber | Maltepe'de bekçilere ateş eden hırsızlık zanlıları tutuklandı
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Son dakika haber | Maltepe'de bekçilere ateş eden hırsızlık zanlıları tutuklandı

Son dakika haberi: Maltepe'de hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan arkadaşlarını kurtarmak için bekçilere ateş edip kaçan 3 şüpheli tutuklandı.

15.08.2020 01:31 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:35

Maltepe'de hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan arkadaşlarını kurtarmak için bekçilere ateş edip kaçan 3 şüpheli tutuklandı.

Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi'nde hırsızlık amacıyla bir marketin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan 4 şüpheli, o sırada mahallede devriye halindeki bekçiler tarafından fark edildi.

Bekçiler, geldikleri otomobille kaçmaya çalışan şüphelilerden Volkan G'yi (20) yakaladı. Zanlıyı caddede açık olan fırının içine götüren bekçilere, diğer şüphelilerden biri tarafından tabancayla ateş açıldı.

Bekçilerin de ateşle karşılık vermesi ve gözaltına aldıkları kişiyi bırakmaması üzerine şüpheliler, başka bir otomobile çarparak kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Polis, otomobille kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, bekçilere ateş açan kişinin Emre A. (19), otomobili kullanan kişinin Mahmud M.G. (20), olduğunu tespit eden ekipler, Kartal ve Maltepe'de yaptıkları eş zamanlı operasyonda, şüphelileri yakaladı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 26 suç kaydı olan Volkan G, 49 suç kaydı olan Emre A. ve 7 suç kaydı bulunan Mahmud M.G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Son dakika haber | Maltepe'de bekçilere ateş eden hırsızlık zanlıları tutuklandı

Kaynak: AA

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