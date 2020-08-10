Son dakika haber: Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber: Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
10.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:20

Tekirdağ Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Bulut (68) yönetimindeki 34 FPE 36 otomobil, Alaybey Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Bulut ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Kıymet Bulut (62), sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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