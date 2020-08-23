Son dakika haber! Malkara'da ev yangını Son dakika haberleri... Malkara'da ilçesinde bir ev ve depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malkara'da ilçesinde bir ev ve depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi'nde Ayşe Alikol'a ait evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin yanındaki depoya da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev ve depoda bulunan buğday kullanılmaz hale geldi. Kaynak: AA