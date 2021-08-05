Son dakika haber... MALKARA'DA ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
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Son dakika haber... MALKARA'DA ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Malkara'nın Kermeyan Mahallesi'nde Recep İşçan'a ait (50) tek katlı evde meydana geldi. Yangın gece yarısı evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını görenler hemen itfaiye ekiplerini aradı ve yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... MALKARA'DA ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika haber... MALKARA'DA ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika haber... MALKARA'DA ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika haber... MALKARA'DA ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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