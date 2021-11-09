Son dakika haber... Mali'deki asker ağırlıklı hükümetten ECOWAS yaptırımlarına tepki

Mali'de 5 Eylül'deki darbe sonrası kurulan geçiş hükümeti, Batı Afrika Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırım kararına tepki gösterdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ECOWAS'ın Mali'deki askeri cunta üyelerine bireysel yaptırımları içeren kararının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, demokratik ve güvenilir seçimlerin en kısa sürede yapılabilmesi için hükümetin ECOWAS ile diyaloğu sürdürme isteği tekrarlandı.

ECOWAS, 7 Kasım'da Gana'nın başkenti Akra'da yaptığı olağanüstü zirvede, Şubat 2022 olarak belirlenen seçim takvimini geciktirdiği gerekçesiyle cunta üyelerine seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma gibi bireysel yaptırımların hayata geçirileceği duyurulmuştu.

Mali'deki cunta yönetiminin, ECOWAS'a seçimleri belirlenen sürede yapamayacaklarını belirten bir mektup ilettiği belirtilmişti.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Cunta ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini belirtiyor.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle ikinci bir askeri darbe yapmıştı.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.

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