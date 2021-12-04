Son dakika haber: Mali'de düzenlenen terör saldırısında 31 kişi öldü

Mali'de bir köye düzenlenen terör saldırısında 31 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Bandiagara kentinden yerel yetkili N'Dinde Ongoiba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandiagara'ya 10 kilometre mesafedeki Songho Gare köyüne dün silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Ongoiba, köyde her cuma kurulan pazara giden satıcıları taşıyan otobüsün teröristlerce silahlı saldırıya uğradığını ve akabinde otobüsün alev aldığını kaydetti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 31 kişinin öldüğünü belirten Ongoiba, 9 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri, saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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