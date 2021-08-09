Son dakika haber: Mali'de düzenlenen eş zamanlı 4 saldırıda 48 sivil öldürüldü
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Son dakika haber: Mali'de düzenlenen eş zamanlı 4 saldırıda 48 sivil öldürüldü

Son dakika haber: Mali'de düzenlenen eş zamanlı 4 saldırıda 48 sivil öldürüldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mali'nin kuzeyindeki 4 köye eş zamanlı düzenlenen terör saldırısında en az 48 sivil yaşamını yitirdi.

Mali'nin kuzeyindeki 4 köye eş zamanlı düzenlenen terör saldırısında en az 48 sivil yaşamını yitirdi.

Ansongo Vali Yardımcısı Oumar Kida, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köyün silahlı terörist gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alındığını söyledi.

Ouatagouna Belediye Başkan Yardımcısı Mahamane Bacala da Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkililer, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını vurgulayarak ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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