Son dakika haber | Mali'de BM Barış Gücü'ne karşı yapılan bombalı saldırıda 12 Alman askeri yaralandı
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Son dakika haber | Mali'de BM Barış Gücü'ne karşı yapılan bombalı saldırıda 12 Alman askeri yaralandı

Son dakika haber | Mali'de BM Barış Gücü'ne karşı yapılan bombalı saldırıda 12 Alman askeri yaralandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mali'de, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde devriye gezen askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 12 Alman askerin yaralandığı bildirildi.

Mali'de, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde devriye gezen askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 12 Alman askerin yaralandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının haberine göre Alman Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'nu Mali'deki saldırıya ilişkin bilgilendirdi.

Saldırıda 12'si Alman, biri de başka ülkenin askeri olmak üzere 13 askerin yaralandığı ifade edilirken, Alman askerlerinin durumun "stabil" olduğu kaydedildi.

Haberde, saldırının bu sabah hareket etmeyen araçlara karşı yapıldığı ifade edilerek, yaralıların sayısının yüksek olmasından dolayı Fransız ve BM'ye ait birer askeri uçağın kurtarma çalışmasına katıldığı belirtildi.

Mali'de MINUSMA kapsamında yaklaşık 900 Alman asker görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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