Son dakika haber... Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti

Son dakika haber... Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mali'de, 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, en iyi seçim koşullarının oluşturulabilmesi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) 5 yıllık geçiş dönemi teklifinde bulundu.

Mali'de, 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, en iyi seçim koşullarının oluşturulabilmesi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) 5 yıllık geçiş dönemi teklifinde bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo Addo ile Gana'nın başkenti Akra'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Diop, ECOWAS Dönem Başkanı Addo'ya, ülkede sağlıklı ve adil seçim koşullarının oluşturulabilmesi için 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti.

Mali'deki hükümetle ECOWAS arasında uzun süredir "seçim takvimi" tartışması yaşanıyor.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum ise seçimlerin belirlenen tarih Şubat 2022'de yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet, Mali'yi ziyaret etmiş ve seçim takvimine uyulması gerektiğini bir kez daha yinelemişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title