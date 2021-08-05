Son dakika haber | Mali'de 41 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ulusal yas ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Mali'de 41 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ulusal yas ilan edildi

Son dakika haber | Mali'de 41 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ulusal yas ilan edildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mali'de 41 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Mali'de 41 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin anısına bugün itibarıyla 3 günlük ulusal yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Segou kentinin Zambougou mevkisinde 3 Ağustos'ta kamyon ile yolcu otobüsü çarpışmıştı.

Kazada 41 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Mali'de 41 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ulusal yas ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 22:02:24. #1.14#

title