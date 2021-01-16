Son dakika haber: Mali'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

Mali'nin Burkina Faso sınırında geçen hafta 15 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlerde, Fransız ordusu tarafından Boulikessi bölgesinde 9 Ocak'ta, terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir gruba saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda, 15 teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Mali'de, Fransa'nın Barkhane operasyonu kapsamında, aralık sonundan ocak başına kadar 5 asker hayatını kaybetmişti.

Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de 2013'ten bu yana devam eden ve 5 bin 100 askerin görev aldığı Barkhane operasyonunda toplamda 50 asker yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan