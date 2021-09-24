Son dakika haber: Mali'de 1 Fransız askeri öldü - Haberler
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Son dakika haber: Mali'de 1 Fransız askeri öldü

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Mali'de 1 Fransız askeri öldü

Son dakika haberleri: Fransa'nın Mali'de görevli bir askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Fransa'nın Mali'de görevli bir askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa'nın Mali'de görev yapan 7. Alp Avcı Taburu'ndan Kıdemli Onbaşı Maxime Blasco'nun terörist grupla girilen çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ölen askerin ailesine başsağlığı temennilerini ilettiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın Sahel bölgesindeki mücadelesinde kararlılığını sürdüreceği ifade edildi.

Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin parçası olarak Sahel'de 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını ve bölgedeki askeri varlığını azaltacağını açıklamıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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