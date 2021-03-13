Son dakika haber | Mali Cumhurbaşkanı N'Daw, Tuareglerle varılan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cezayir'de
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Son dakika haber | Mali Cumhurbaşkanı N'Daw, Tuareglerle varılan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cezayir'de

13.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:54
Son dakika haber | Mali Cumhurbaşkanı N'Daw, Tuareglerle varılan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cezayir'de

Son dakika gündem haberine göre Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw, ikili ilişkileri ve ülkenin kuzeyindeki silahlı hareketlerle varılan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cezayir'e geldi.

Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw, ikili ilişkileri ve ülkenin kuzeyindeki silahlı hareketlerle varılan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cezayir'e geldi.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de yapılan darbeyle istifa eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın 2015'te gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ilk defa Malili bir devlet başkanı Cezayir'e geldi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı N'Daw'ı, başkentteki Huari Bumedyen Havaalanına varışı sırasında Başbakan Abdulaziz Cerrad karşıladı.

N'Daw'ın ziyareti kapsamında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Tebbun ile bir araya gelmesinin ve ikili ilişkilerin ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu ziyarette ayrıca, Cezayir'in ara buluculuğunda Mali'de Tuareglerle imzalanan barış anlaşmasının uygulanması konusunun da masaya yatırılacağı kaydedildi.

Cezayir, 2014'te Bamako hükümetiyle Tuaregler arasında yürütülen müzakerelere ev sahipliği yapmış, görüşmeler, haziran 2015'te barış anlaşmasıyla sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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