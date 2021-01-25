Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı
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Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı

25.01.2021 07:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 07:10
Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre KUALA Malezya'nın doğu kıyılarında Vietnam'a ait 2 balıkçı teknesine, ülke karasularına izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle el konuldu.

KUALA Malezya'nın doğu kıyılarında Vietnam'a ait 2 balıkçı teknesine, ülke karasularına izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle el konuldu.

Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da yer alan haberde, sahil güvenlik yetkililerinin, Terengganu eyaletinin kıyılarına izinsiz giriş yapan 2 balıkçı teknesi tespit ettikleri bildirildi.

Uyarılara rağmen Malezya karasularından uzaklaşmayan teknelere el konulduğu, içindeki 16 balıkçının da gözaltına alındığı kaydedildi.

Sahte lisans kullandıkları tespit edilen Vietnam uyruklu balıkçılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve bir süre karantinada bekletilecekleri açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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