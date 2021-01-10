Son dakika haber | Malezya Ekonomi Bakanı Mustafa Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika haber | Malezya Ekonomi Bakanı Mustafa Kovid-19'a yakalandı

10.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:08
Son dakika haber | Malezya Ekonomi Bakanı Mustafa Kovid-19'a yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KUALA Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

KUALA Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mustafa'nın başkent Kuala Lumpur'dan Kota Bharu kentine yaptığı gezi sırasında Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine dün test yaptırdığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan Mustafa'nın şehirdeki hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçen yıl Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed Al-Bakri de Kovid-19'a yakalanmıştı.

Bakan Zulkifli'nin hastalığının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin ve bazı kabine üyeleri, 14 günlük ev karantinası uygulamıştı.

Toplam 133 bin 559 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 542 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 26 bin 185 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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