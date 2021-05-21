Son dakika haber! Malezya'dan Gazze'de ateşkes kararına destek
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Son dakika haber! Malezya'dan Gazze'de ateşkes kararına destek

Son dakika haber! Malezya'dan Gazze'de ateşkes kararına destek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasını olumlu karşıladığını açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasını olumlu karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de 11 gün süren çatışmaların ardından bugün ateşkesin sağlanmasında rol oynayan taraflara teşekkürlerini sundu.

Tarafların ateşkese azami ölçüde riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Hişamuddin, "Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde bölgede kapsamlı, adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması yönünde uluslararası çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hişamuddin, ateşkesin tek başına Gazze'de barışı sağlamaya yeterli olmayacağını kaydederek, "Bölgedeki elim durumu göz önünde bulundurarak, Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için acil ve kesintisiz insani yardımlara odaklanmamız gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine de dikkati çeken Hişamuddin, İsrail saldırıları sırasında hasar gören bölgedeki tek Kovid-19 test laboratuvarının acilen yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Hişamuddin, "Ateşkesin ardından uluslararası camia, Filistin halkının uzun zamandır çektiği acıları ve İsrail'in bölgedeki işgali acilen sonlandırması gerektiğini unutmamalıdır. Malezya, işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in Filistinlilere yönelik uluslararası hukuku ihlal eden gayriinsani, sömürgeci ve ırkçı politikalarına son vermesine yönelik çağrısını yinelemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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