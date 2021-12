Son dakika haber: Malezya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 46 ölü, 5 yaralı

Malezya'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya ulaşırken, kayıp 5 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Malezya'da etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Polis Genel Müfettişi Acryl Sani Abdullah Sani yaptığı açıklamada, can kaybı sayısının 46'ya ulaştığını belirtirken, "Halen 5 kişi kayıp. Bir an önce bulunmalarını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sani ayrıca 300'den fazla tahliye merkezinde 54 bin 532 kişinin bulunduğunu ve 68 yolun da sel nedeniyle kapandığını belirtti. Nehirlerin halen kabarık olmasından dolayı insanlara uyarılarda bulunan Sani, sokaklara dağılan eşyaların ekipler tarafından kepçe ve kamyonlarla temizlenmeye çalışıldığını söyledi.

Malezya'da geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağmurlar sonucu nehirler taşmış, ana yollar kapanmış ve binlerce insan korkuyla evini terk etmişti. Ülkenin zengin ve en kalabalık eyaletlerinden biri olan ve aynı zamanda başkent Kuala Lumpur'un da yer aldığı Selangor'un da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu belirtilmişti. - KUALA LUMPUR

