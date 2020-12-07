Son dakika haberleri | İsveç Büyükelçisi Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
07.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:23
Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herrström, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu