Son dakika haber: Malezya Başbakanı Muhyiddin, Savunma Bakanı İsmail'i Başbakan Yardımcısı olarak atadı
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Son dakika haber: Malezya Başbakanı Muhyiddin, Savunma Bakanı İsmail'i Başbakan Yardımcısı olarak atadı

Son dakika haber: Malezya Başbakanı Muhyiddin, Savunma Bakanı İsmail'i Başbakan Yardımcısı olarak atadı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) üyesi Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub'u Başbakan Yardımcısı olarak atadı.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) üyesi Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub'u Başbakan Yardımcısı olarak atadı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu atamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi ve ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadelede hükümetin performansını artırmayı hedeflediği bildirildi.

Yeni görevine atanan İsmail'in Savunma Bakanlığı görevini de sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bir diğer UMNO üyesi Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin'in Kovid-19 ile mücadelede Bakan İsmail'e yardımcı olması için "kıdemli bakan" konumuna getirildiği ifade edildi.

"Atamalar iktidar koalisyonunun dağılmaması için yapıldı" iddiası

Söz konusu atamaların, iktidar koalisyonu partisi UMNO'nun yönetiminin, koalisyondan çekilip çekilmemeye karar vermek üzere bugün toplanacağını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Malezya basınında yer alan haberlerde Başbakan Muhyiddin'in, UMNO üyesi bakanların rütbesini yükselterek partiyi iktidar koalisyonunda kalmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

UMNO, bir sonraki seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyecek

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO genel kongresinde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş, fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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