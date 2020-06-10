Son dakika haber... Malazgirt Ziraat Odası makine ekipman parkı kuruldu Son dakika haberi: Muş'un Malazgirt ilçesinde,'Malazgirt Ziraat Odası Makine Ekipman Kampı' projesi kapsamında tarım makineleri parkı kuruldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde,'Malazgirt Ziraat Odası Makine Ekipman Kampı' projesi kapsamında tarım makineleri parkı kuruldu.

Muş Valiliği, Malazgirt Kaymakamlığı, Muş İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında ilçeye 'Makine Ekipman Parkı' kuruldu.

Malazgirt Ziraat Odası Makine Kampı Projesi kapsamında Muş Valiliği tarafından gönderilen 3 adet taş toplama, 3 adet organik gübre sepme makinesi, 1 adet patates sökme ekme ve bir adette patates biçme makinesi Malazgirt Ziraat Odası Makine Ekipman Parkındaki yerlerini aldı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, kurduğumuz Makine Ekipman Parkımız ilçe halkımıza hayırlı olsun dedi.

Başkan Kılıç," Bu makine ekipman parkımız Muş İl Özel İdaresi tarafından finanse edildi.3 adet taş toplama makinesi, 3 adet organik gübre römorku, 1 adet patates sökme makinesi ile1 Adette patates ekme makinesi olmak üzere toplam maliyeti 400 bin TL olarak İl Genel Meclisi üyelerimiz tarafından onaylandı. Sayın Valimizde çok teşekkür ediyoruz, Sayın Valimizde onayladı. Bu projede emeği geçen katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu makineleri Malazgirt çiftçisinin hizmetine sunacağız. İhtiyacı olan çiftçilerimiz makineleri alıp götürecek işini bitirip tekrar getirip parkımıza geri bırakacak. Ben tekrardan Sayın Valimize, Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, İl Tarım Müdürlüğümüze, İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. "dedi.

"100 bin Dekar Arazimiz Taşlık Arazimiz Temizlenecek"

Başkan Kılıç,"Çok ciddi bir proje hazırladık. Bu projelerimizin devamı gelecektir. Bu çiftçilerimiz için çok önem arz ediyor. Çünkü yaklaşık 100 bin dekar arazimiz taşlık alandadır. Biz bu taşlık alanları makinelerimiz ile temizleyeceğiz ve tarıma kazandıracağız. Diğer yandan da organik gübre makinelerimiz ile çiftçilerimizin gizli maliyetlerini düşürmek adına çok faydalı olacaktır. Organik gübre makinesi ile gübreleri götürüp tarlasına atabilecektir. Bu vesile ile normal gübre almayacak. Buda çiftçimizin gizli maliyetlerini düşürecektir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir."dedi.

Boyundere Köyü Muhtarı ve çiftçi Kasım Argın ise, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Ziraat Odası Başkanımıza ve bu biz çiftçiler için çok faydalı olan projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: AA