Son dakika haber: Malazgirt'te öğrenciler sınavlara kütüphanede hazırlanıyor
Son dakika haberi... Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler sınavlara Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde hazırlanıyor.
19.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:08
Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler sınavlara Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde hazırlanıyor.
Kütüphane Müdürü Takyettin Taş, yaptığı açıklamada, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hizmet verdiklerini söyledi.
Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ders çalıştığını anlatan Taş, "Her masada bir kişi çalışacak şekilde planlama yaptık. Her gün masalara hijyen uygulaması yapıyoruz. Gençlerimizin böyle rahat bir ortamda ders çalışmaları son derece önemli." dedi.
Kaynak: AA