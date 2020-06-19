Son dakika haber: Malazgirt'te öğrenciler sınavlara kütüphanede hazırlanıyor Son dakika haberi... Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler sınavlara Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde hazırlanıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler sınavlara Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde hazırlanıyor.

Kütüphane Müdürü Takyettin Taş, yaptığı açıklamada, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hizmet verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ders çalıştığını anlatan Taş, "Her masada bir kişi çalışacak şekilde planlama yaptık. Her gün masalara hijyen uygulaması yapıyoruz. Gençlerimizin böyle rahat bir ortamda ders çalışmaları son derece önemli." dedi.

Kaynak: AA