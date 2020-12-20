Son dakika haber: Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 680 kişiye ceza
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Son dakika haber: Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 680 kişiye ceza

20.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:52
Son dakika haber: Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 680 kişiye ceza

Son dakika gelişmesine göre Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 680 kişiye ceza uygulandı.

Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 680 kişiye ceza uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 11 kişiye 9 bin 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye ise 45 bin 900 lira ceza kesildi.

Ekipler, 965 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 1 toplu taşıma aracına işlem uygulandı.

Öte yandan, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı belirlenen 1 kişi ise evine yönlendirildi.

Gaziantep

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 171 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle, 4 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 443 kişiye de idari para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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